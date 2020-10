Sertanejo Cauan revela dificuldade para voltar a cantar após Covid-19 · .

O sertanejo Cauan, que faz dupla com Cleber, admitiu nesta terça-feira (6) que ainda enfrenta dificuldades para cantar após se recuperar da Covid-19. Durante o Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, ele afirmou que as sessões de fisioterapia têm sido cruciais para a sua melhora desde que deixou o hospital, no fim de agosto.

O cantor disse ainda que precisa que seus pulmões estejam 100% para voltar a cantar como antes. “As partes dos pulmões que ficam comprometidas precisam ser usadas para não morrerem. E como eu uso muito do fôlego, preciso da plenitude deles para conseguir chegar nas notas mais altas, aos agudos e à extensão”, explicou.

Cleber afirmou que também notou a dificuldade do parceiro para cantar: “Na gravação da música que a gente estava gravando, o Cauan ainda estava bem cansado, não conseguia respirar tão bem para alcançar as notas altas”.

Cauan concordou e contou que a melhora aparece progressivamente. “De uma semana para a outra se nota uma diferença muito grande. Por isso que a fisioterapia é muito importante”, completou.

Fátima Bernardes, então, lembrou que Joelma passou por sintomas muito semelhantes ao dele. “Vi a Joelma falando no Fantástico e me lembrei muito de você. Ela falou dessa dificuldade de respirar. Quem usa isso, como vocês, para cantar mostra a importância desse tratamento”, disse a apresentadora.

O sertanejo concordou e adiantou que não sabe quando ficará totalmente bem. “Como a doença é muito nova, os fisioterapeutas não te dão um prognóstico. A gente vai vendo a evolução. O Juliano, meu fisioterapeuta, disse: ‘Eu não sei se isso vai durar seis meses, um ano ou dois, ou para o resto da vida'”, contou.

Após ficar com 75% dos pulmões comprometidos por causa da doença, o sertanejo vai passar por uma tomografia nos próximos dias para saber o quanto já diminuiu dessa porcentagem.

Cauan causou revolta ao debochar da gravidade do coronavírus antes de ser infectado. Os pais do cantor também foram diagnosticados com a doença e ficaram internados. Os dois já receberam alta e passam por recuperação em casa.