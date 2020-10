Sertanejo Giovani tem cachê penhorado para quitar dívida de mais de R$ 1 milhão · .

O sertanejo Giovani, da dupla com Gian, está em vias de encerrar um processo aberto na Justiça de São Paulo envolvendo uma dívida de R$ 1.365.035 que ele tem com as empresas DWJ Shows e Produtora 10, que agenciavam sua carreira. O cantor teve seus cachês e direitos autorais penhorados para quitar o valor.

Segundo consta no processo de nº 1059557-33.2016.8.26.0100, Giovani teria rompido a parceria com as produtoras em fevereiro de 2016, e a rescisão do contrato previa o pagamento imediato do valor de R$ 397.154,19, que não foi feito por ele.

Em 2017, após o sertanejo ser notificado, as partes firmaram um acordo para quitação da dívida, que já somava R$ 891.857,19. Contudo, ele não teria efetuado o pagamento de nenhuma das parcelas estipuladas.

Com isso, na época, a Justiça determinou a penhora de 30% da participação de Giovani nos ganhos da dupla.

O processo existe desde 2016, e o escritório de advocacia Oliveira & Borim, que está cuidando do caso, esclareceu ao . que os acordos já foram selados dos dois lados.

“As partes estão em tratativas avançadas para finalizar o processo, e a minuta de acordo está sendo confeccionada para apresentação ao juízo”, informou.