Sessão da Tarde de sexta-feira (9/10): Globo exibe Sai de Baixo

A Globo exibe a comédia nacional Sai de Baixo – O Filme na Sessão da Tarde desta sexta-feira (9), às 14h45 (horário de Brasília). Lançado em 2019, o longa traz Caco Antibes (Miguel Falabella) saindo da prisão. Ele, então, planeja mais um golpe ao lado da família mais famosa do Largo do Arouche.

Baseado na série exibida entre 1996 e 2002, o filme começa com Caco voltando ao Largo do Arouche depois de uma longa temporada na prisão. Ele descobre então que todos estão mais falidos do que nunca e que a família foi despejada do apartamento.

Com isso, Magda (Marisa Orth), Cassandra (Aracy Balabanian) e Caquinho (Rafael Canedo) estão vivendo no apertado espaço de Ribamar (Tom Cavalcante).

A situação muda quando Caco e Caquinho se envolvem no transporte de pedras preciosas, o que pode deixá-los ricos ou enviá-los para a cadeia.

Assista abaixo ao trailer de Sai de Baixo – O Filme: