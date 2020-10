Sete anos após final odiado por fãs, Dexter ganha nova temporada com astro original · .

O canal Showtime anunciou o início da produção de uma nova temporada de Dexter (2006-2013) sete anos após a exibição de seu último episódio. Michael C. Hall, que interpretou o personagem-título em todas as oito temporadas da atração, está confirmado para retornar ao posto de protagonista. Com dez episódios inéditos, a minissérie tem a chance de apresentar um novo final para a trama depois de milhares de fãs criticarem a conclusão original.

Clyde Phillips, que trabalhou na série original como showrunner em suas quatro primeiras temporadas, retorna à função para comandar a obra. Segundo o The Hollywood Reporter, a produção deve começar nos primeiros meses de 2021, com estreia prevista para o final do ano.

Enquanto esteve sob o comando de Phillips, Dexter recebeu três indicações ao Emmy de melhor série dramática. Já Hall figurou entre os indicados de melhor ator da premiação por cinco anos consecutivos –nunca venceu–, mas conquistou um troféu na mesma categoria no Globo de Ouro, em 2010.

Em comunicado à imprensa, Gary Levine, presidente da Showtime Entertainment, falou sobre a decisão de reviver a produção.

“Dexter é uma série tão especial, tanto para seus milhões de fãs quanto para a Showtime, já que esse show revolucionário ajudou a colocar nossa rede no mapa há muitos anos. Nós só revisitaríamos esse personagem único se nós encontrássemos uma história criativa que fosse verdadeiramente digna da série original e brilhante. Bem, estou feliz em informar que Clyde Phillips e Michael C. Hall a encontraram e mal podemos esperar para filmar e mostrá-la ao mundo”, informou.

Dexter narra a vida de um analista forense, especializado em amostras de sangue, que era um serial killer nas horas vagas. A série está disponível completa no Globoplay.