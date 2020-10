Sete filmes para ver na programação da Globo · .

Nomes conhecidos do público vão invadir a programação do fim de semana da Globo. Selton Mello, Wagner Moura, Arnold Schwarzenegger, Alice Braga e Matt Damon protagonizam os filmes que a emissora exibe entre sábado (10) e domingo (11). Com uma seleção diversa, os longas são uma opção de entretenimento para os dias de folga.

A maratona começa no Supercine, que exibe Trash – A Esperança Vem do Lixo (2014), à 1h. Gardo (Eduardo Luís) e Raphael (Rickson Tevez) são garotos que vivem em um lixão no Rio de Janeiro e sempre buscam algo valioso entre os restos despejados no local. Um dia, Raphael encontra uma carteira com uma boa quantia em dinheiro e a divide com o amigo.

Entretanto, logo surge o policial Frederico (Selton Mello), que está justamente procurando a tal carteira a mando de um candidato a prefeito, Santos (Stepan Nercessian). Os garotos não revelam que a encontraram e pedem ajuda a Rato (Gabriel Weinstein), também morador do lixão, para que possam descobrir o que ela tem de tão importante. É quando percebem que, através de uma chave, embarcarão em uma verdadeira caça ao tesouro. Veja o trailer:

Na sequência, o Corujão exibe, às 2h40, a comédia dramática Minha Querida Dama (2014). Na trama, o solitário Mathias Gold (Kevin Kline) herda dos pais milionários uma antiga e enorme casa em Paris. Sem nada a perder, ele decide deixar para trás sua vida nos Estados Unidos e se muda para capital francesa.

Ao chegar no imóvel, ele descobre que o local é habitado por Mathilde (Maggie Smith), que não tem pretensão de se mudar. De acordo com o contrato, ele só pode assumir a casa depois que a idosa de 90 anos morrer. Apesar do conflito inicial, os dois viram amigos. Além disso, Mathias acaba se apaixonando por Chloé (Kristin Scott Thomas), filha de Mathilde. Assista ao trailer:

A faixa do Corujão termina, às 4h, com Deu a Louca na Branca de Neve (2009). Na adaptação do clássico, Branca é uma adolescente que prefere se divertir com os seus amigos a ajudar os camponeses. A vida da mocinha muda completamente quando o pai se encanta por Lady Vain, uma bruxa malvada.

A vilã pretende governar o reino, e por isso Branca torna-se uma ameaça. Assim, a bruxa engana a princesa e a expulsa do castelo. A adolescente precisa da ajuda dos sete anões para reaver seu reino e impedir que a malvada poderosa se case com seu pai. Confira o trailer da animação:

Filmes de domingo na Globo

Na véspera do Dia das Crianças, a Temperatura Máxima exibe a animação Trolls (2016). De um lado, vivem os fofos trolls, que amam cantar e dançar. Do outro, os berguens, que se alimentam das criaturas coloridas. Um dia, os vilões invadem a vila dos trolls e sequestram alguns dos habitantes.

Para resgatar sua família, Tronco parte para uma jornada de descobertas e aventuras ao lado de Poppy, princesa dos trolls. Inicialmente inimigos, os dois acabam descobrindo que no fundo combinam mais do que esperavam. Juntos, eles ainda superam vários desafios. Veja o trailer:

Já à noite, às 22h40, o Domingo Maior traz Elysium (2013). Em 2159, o mundo é dividido entre dois grupos: o primeiro, riquíssimo, mora na estação espacial Elysium; enquanto o segundo, pobre, vive na Terra, superlotada de pessoas e em grande decadência.

Por um lado, a secretária do governo Rhodes (Jodie Foster) faz de tudo para preservar o estilo de vida luxuoso de Elysium; por outro, um pobre cidadão da Terra (Matt Damon) tenta um plano ousado para trazer de volta a igualdade entre as pessoas. Também estão no elenco Alice Braga, Diego Luna e Wagner Moura. Assista ao trailer:

Em seguida, o Festival Rexona de Cinema exibe Efeito Colateral (2002), à 0h30. Gordon Brewer (Arnold Schwarzenegger) é um bombeiro que perde sua mulher e filho em um atentado terrorista organizado por Claudio “The Wolf” Perrini (Cliff Curtis).

Como as investigações oficiais do governo americano parecem não chegar a lugar algum, Brewer decide perseguir o assassino por conta própria. Ele acaba se envolvendo em um complicado jogo que o leva até a Colômbia. Confira o trailer:

A maratona termina com Refém (2015) no Corujão, exibido às 2h10. Ashley Smith (Kate Mara) é uma mãe solteira, que enfrenta sérios problemas financeiros e tenta se livrar da dependência de drogas. Logo após perder a guarda de sua filha, ela é mantida refém na própria casa por Brian Nichols (David Oyelowo), um prisioneiro que matou o juiz de seu processo e fugiu.

Enquanto ele tenta se esconder da polícia, ela busca uma maneira de rever a filha. Aos poucos, nasce uma amizade entre os dois, que são aconselhados por um livro cristão que prega a fé e o arrependimento. Veja o trailer: