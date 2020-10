Sete filmes para ver na programação da Globo · .

Drama, ação e comédia estão entre os gêneros dos filmes que a Globo selecionou para a programação deste fim de semana. Há boas (e variadas) opções de entretenimento para o telespectador que decidir assistir aos longas exibidos na emissora entre este sábado (3) e domingo (4).

O Supercine traz o emocionante Os 33 (2015), exibido a partir da 0h50. Baseado em fatos reais, o drama mostra o desmoronamento que aconteceu em 2010 em Capiapó, no Chile. Uma explosão faz com que a única saída de uma mina seja lacrada, prendendo 33 mineradores a mais de 700 metros abaixo do nível do mar.

Eles ficam em um lugar chamado refúgio e, liderados por Mario Sepúlveda (Antonio Banderas), precisam racionar o alimento disponível. Paralelamente, o ministro da Energia Laurence Golborne (Rodrigo Santoro) faz o possível para conseguir que os trabalhadores sejam resgatados, enfrentando dificuldades técnicas em uma corrida contra o tempo. Confira o trailer:

Às 2h30, o Corujão exibe a comédia Amor por Acidente (1996). Connie Doyle (Ricki Lake), uma jovem de 18 anos pobre e grávida, embarca por engano em um trem depois de ser abandonada pelo namorado. Ela acaba conhecendo Patricia Winterbourne (Susan Haskell), também grávida, e seu marido Hugh (Brendan Fraser).

Um acidente acontece, e Connie acorda no hospital identificada como Patricia. Acolhida por engano pela milionária família de Hugh, a protagonista aproveita a nova vida cercada por luxo. Assista ao trailer:

Na sequência, às 3h55, entra em cena O Exótico Hotel Marigold 2 (2015). O filme mostra Sonny Kapoor (Dev Patel) tentando encontrar tempo para expandir os negócios. Enquanto isso, ele também se preprara para o casamento com Sunaina (Tena Desae).

O Hotel Marigold tem lotação praticamente esgotada, e ele precisa de uma nova propriedade para receber seus hóspedes. Estão no elenco nomes como Judi Dench, Bill Nighy, Richard Gere e Maggie Smith. Veja o trailer:

Filmes de domingo na Globo

A tarde começa com muita ação na Temperatura Máxima, que exibe Depois da Terra (2013) a partir das 14h15. Há mil anos, um cataclismo tornou a Terra um lugar hostil e forçou os humanos a se abrigarem no planeta Nova Prime e a morarem em naves espaciais.

Depois de uma missão, o general Cypher Raige (Will Smith) retorna à sua família e ao filho de 13 anos Kitai (Jaden Smith). Mas, pouco tempo após sua volta, uma chuva de asteroides faz com que a nave onde eles moram caia na Terra. Com o pai correndo risco de morte, o jovem deve aprender sozinho a domar o antigo planeta. Confira o trailer:

O Domingo Maior, exibido às 22h50, traz Caçadores de Emoção – Além do Limite (2016). Jovem agente do FBI, Johnny Utah (Luke Bracey) tem como missão se infiltrar em meio a atletas de esportes radicais, suspeitos de cometerem uma série de roubos nunca vistos até então.

Não demora muito para que ele se aproxime de Bodhi (Édgar Ramirez), o líder do grupo, e conquiste sua confiança. Também estão no elenco Teresa Palmer, Ray Winstone e Ray Winstone. Assista ao trailer:

Em seguida, à 0h40, o filme U.S. Marshals – Os Federais (1998) invade o Cinemaço. Ao investigar um acidente, a polícia de Chicago descobre que as impressões digitais do ferido batem com as de um suspeito por duplo assassinato. Mark Sheridan (Wesley Snipes), então, é preso ainda no hospital.

Mas, durante o voo de transferência, uma tentativa de fuga de outros detentos provoca a queda do avião. Sheridan consegue fugir. O experiente agente Samuel Gerard (Tommy Lee Jones) fica encarregado de recapturá-lo. Em pouco tempo, fica claro que o fugitivo não é um mero assassino e que uma intricada trama se esconde atrás da versão oficial dos fatos. Veja o trailer:

A maratona termina com Resident Evil 2: Apocalipse (2004) no Corujão, exibido às 2h20. Alice (Milla Jovovich) passou por várias experiências biogênicas desde que foi capturada pela Corporação Umbrella. Ela teve seus genes modificados, o que fez com que adquirisse poderes, sentidos e agilidade sobre-humanos.

Agora, a protagonista precisa retornar à cidade de Racoon, onde recebe o apoio de Jill Valentine (Sienna Guillory) e Carlos Olivera (Oded Fehr) para eliminar um vírus mortal que ameaça fazer com que todo ser humano retorne como morto-vivo. Confira o trailer: