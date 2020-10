Sette Câmara desiste de exclusão do Flamengo do Brasileiro e explica estádio R$ 350 milhões mais caro

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, disse ter desistido de pedir a exclusão do Flamengo do Campeonato Brasileiro por causa da tentativa de adiamento do jogo contra o Palmeiras no domingo passado devido aos casos de COVID-19 entre jogadores.

O dirigente alvinegro havia dito que o rival carioca tinha tentado a Justiça Comum para impedir a realização do jogo e afirmara: “Isso é passível de banimento. Tem de ser rebaixado automaticamente. O Atlético-MG vai entrar com um pedido à Procuradoria do STJD para a exclusão do Flamengo do Brasileiro. Deve ser realmente banido do campeonato”.

Na última quinta, em entrevista à Rádio 98 FM, ele voltou atrás.

“Como o jogo aconteceu, nós entendemos que cabe apenas à procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) analisar a situação e, se entender que é o caso, tomar as providências. Nós não vamos tomar nenhuma iniciativa”.

Sette Câmara também foi questionado, agora à Rádio Itatiaia, sobre informação de que o futuro estádio do Atlético-MG ficou R$ 350 milhões mais caro (de R$ 410 milhões para R$ 760 milhões) por causa de exigências da prefeitura de Belo Horizonte.

Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético-MG, na apresentação de Jorge Sampaoli Gazeta Press

“Com relação a esses números, o que eu sei é o que os investidores me disseram. E o que os investidores me disseram é que foram feitas muitas exigências, condicionantes – e eu não estou aqui discutindo se eram legais ou não eram -, que chegaram a um valor de aproximadamente R$ 100 milhões, só de exigências para que fosse liberado o alvará do clube”, começou o presidente.

“Essas condicionantes são obras que o clube teve que aceitar, contrapartidas que o clube terá que fazer na região. É comum acontecer esse tipo de exigência dos governantes, mas eu acho, pelo que me passaram os investidores, que houve uma exigência muito grande nesse aspecto”.

“Não se tem notícia de uma outra obra em Belo Horizonte que tenha tido tantas condicionantes como foram impostas no caso da construção da Arena MRV. Foi o que ouvi dos investidores. No contexto todo, de atraso no início da obra, mais condicionantes e outras situações de encarecimento de todo o projeto, o que também me foi falado, pelos mesmos investidores, é que esse valor chega próximo a essa quantia de R$ 350 milhões, infelizmente”, reconheceu.

O cartola atleticano também falou da relação com o técnico Jorge Sampaoli e as exigências do argentino para que os jogadores não sofram com atrasos de salários (o que teria deixado o treinador irritado nas últimas semanas).

“Sampaoli é um cara muito sério. Não é de resenha, é aquele cara focado, que chega cedo e trabalha duro. A gente vê que os jogadores têm admiração por ele, tanto que ele consegue extrair o melhor de nossos atletas. Ele conquista o elenco com determinadas atitudes que são válidas e legais. Ele quer o elenco dele recebendo em dia, então ele ganha os jogadores fazendo esse tipo de exigência”, falou Sette Câmara, que prometeu o pagamento dos vencimentos de agosto nesta sexta.