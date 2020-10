Shapovalov bate Wawrinka e encara Rublev na semi em São Petersburgo

O canadense Denis Shapovalov, 12º da ATP, conseguiu superar o suíço Stan Wawrinka, ex-top 3 e atual 18º, e está na semifinal do ATP 500 de São Petersburgo, na Rússia, pela primeira vez da carreira, onde encara o local Andrey Rublev.

Shapovalov precisou de 1h42 para superar Wawrinka no duelo de backhands de uma mão com placar de 6/4 7/5 tendo disparado sete aces contra dois do suíço, que cometeu uma dupla-falta contra sete do canadense, que venceu 84% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 72% de aproveitamento de Wawrinka.

Disputando a chave em São Petersburgo pela segunda vez na carreira, encara na semifinal o local Andrey Rublev, 10º, que superou com tranquilidade do britânico Cameron Norrie, 75º, com placar de 6/2 6/1 em 1h03 de partida.

Rublev e Shapovalov já se enfrentaram três vezes no circuito profissional, com duas vitórias do canadense. O russo venceu o único duelo entre eles realizado em piso rápido coberto, mesmas condições do torneio russo.