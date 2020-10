Shapovalov estreia com vitória sobre ex-top 10 em São Petersburgo

Segundo favorito na disputa do ATP 250 de São Petersburgo, na Rússia, o canadense Denis Shapovalov, 12º do ranking da ATP, teve uma boa estreia diante do ex-top 10 e atual 197º, o sérvio Viktor Troicki, que entrou na chave como lucky-loser.

Shapovalov precisou de 1h para fechar o placar em 6/2 6/3 diante do sérvio que havia perdido na final do qualificatório do torneio e alcançou a chave principal após desistência. Na partida, em piso rápido coberto, Shapovalov disparou 10 aces contra cinco do sérvio, que venceu 58% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 86% de aproveitamento do canadense, que perdeu apenas quatro pontos neste fundamento em toda a partida.

Na próxima rodada, Shapovalov encara o qualifier bielorrusso Ilya Ivashka, 141º, que venceu nesta terça-feira o francês Adrian Manarrino, 39º, em 6/3 7/6 (6).

Shapovalov e Ivashka se enfrentaram uma vez no circuito profissional, no piso rápido de Shenzhen em 2018 com vitória apertada em três sets do canadense.