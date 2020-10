Sharon Stone confessa que posou nua para conquistar papel em filme · .

Aos 62 anos, Sharon Stone confessou que posou nua para conquistar o papel principal em Instinto Selvagem (1992), responsável por lançá-la ao estrelato. A atriz se tornou um ícone do cinema graças à cena em que aparece cruzando as pernas sem calcinha na frente de Michael Douglas. “Eu era estratégica”, declarou a artista.

Em entrevista ao programa Drew Barrymore Show, na noite de quarta-feira (14), Sharon explicou que não era ousada quando era mais jovem, mas sim esperta.

“Eu sou uma pessoa mais lógica, mais estratégica. Quando eu quis Instinto Selvagem, eu decidi que eu ia posar para um artigo da [revista] Playboy especificamente porque eu queria fazer aquele filme”, disse a veterana.

No thriller erótico, Sharon interpreta Catherine Trammel. “Eu não sabia o que aconteceria quando fiz o longa. Achei mesmo que era o papel certo para mim e sabia o que tinha de fazer para consegui-lo. Não tinha perspectiva suficiente para perceber o que iria acontecer”, ressaltou a estrela. A personagem rendeu à atriz uma indicação ao Globo de Ouro.

Na mesma entrevista, Sharon Stone admitiu que desistiu de usar aplicativos de relacionamento para encontrar um novo parceiro. “Acho que as pessoas não são sinceras e não valem meu tempo. Eu gosto mais do meu tempo sozinha, com meus filhos e amigos”, avaliou.

“Eu não sinto que os homens estão no mesmo lugar que as mulheres estão agora. Tenho amigos homens muito bons, mas sinto que, no que diz respeito à maturidade emocional no relacionamento, homens e mulheres estão aparentemente em posições diferentes”, ressaltou a loira.

Queridinha de Hollywood, Sharon foi casada com o produtor de TV Michael Greenburg entre 1984 e 1990, e com o jornalista Phil Bronstein entre 1998 e 2004. Ela é mãe de três filhos adotivos: Roan Joseph Bronstein, de 20 anos, Laird Vonne Stone, de 15, e Quinn Kelly Stone, de 14.