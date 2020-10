She-Hulk: Tatiana Maslany nega ter sido escalada para série do Disney+

Em setembro deste ano, informações divulgadas pelo site Deadline davam como certa a escalação da estrela de Orphan Black, Tatiana Maslany, como a protagonista Jennifer Walters na nova série da Marvel, She-Hulk. No entanto, a própria atriz veio a público desmentir a informação.

(BBC/Reprodução)Fonte: Digital Spy

Em uma conversa por telefone com o site The Sudbury Star, a atriz diz que tudo não passa de um boato. “Isso não é verdade. É como um comunicado à imprensa que saiu do controle. Não é verdade. Eu já fui especulada em coisas assim no passado e a imprensa levou isso em frente, mas não é real, infelizmente”.

Ainda não há muitas informações sobre a série. Kat Coiro (Disque Amiga Para Matar) assumiu como diretora e produtora executiva do projeto.

A trama deve seguir a história da She-Hulk nos quadrinhos, nos quais a prima de Bruce Banner — que nos cinemas é interpretado pelo ator Mark Ruffalo —, a advogada Jennifer Walters, adquire os mesmos poderes do Hulk após realizar uma transfusão de sangue.

A personagem também fez parte dos Vingadores, além da Força-V, um grupo formado apenas por heroínas da Marvel. Com isso, é possível que a Disney esteja pensando em utilizar a personagem em filmes, além do conteúdo do serviço de streaming.

Por enquanto, não existe previsão de estreia da nova série, visto que, aparentemente, o elenco do projeto ainda não está fechado.

Já o novo serviço de streaming da Disney, o Disney+, deve ser disponibilizado no dia 17 de novembro para o mercado brasileiro.