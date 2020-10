Sheherazade diz que foi perseguida ‘por não compactuar com o bolsonarismo’ · .

Dispensada pelo SBT um mês antes do fim de seu contrato, Rachel Sheherazade contou que foi perseguida “antes, durante e após a campanha de 2018 por não compactuar com o bolsonarismo”. A apresentadora estava na emissora de Silvio Santos desde 2011, mas antecipou ao . que foi contratada para nova empreitada profissional menos de 24 horas depois do rompimento com sua antiga empresa.

A jornalista foi destaque na edição desta semana da revista Istoé. Em uma longa entrevista, ela disse que passou de “musa da direita à traidora esquerdopata” pelas críticas que fez contra o governo do presidente Jair Bolsonaro.

Além disso, Rachel voltou a mencionar que Luciano Hang, dono das lojas Havan, pediu a sua demissão. “No ano passado, o empresário manifestou no Twitter sua satisfação e alegria com relação à demissão de colegas meus do SBT. O senhor Luciano Hang chamou-os de comunistas. E, por fim, disse, no Twitter: ‘Está faltando demitir a Sheherazade'”, relembrou ela.

Antes de criticar Bolsonaro, a jornalista era reconhecida por suas opiniões contundentes contra os governos do PT (Partido dos Trabalhadores). Questionada se ela teria dito ser bolsonarista em algum momento, Sheherazade negou e comentou sobre as perseguições que enfrentou.

“Tenho a consciência muito tranquila de ter alertado meus ouvintes e seguidores sobre o perigo que seria a eleição de mais um populista. Fui muito perseguida antes, durante e após a campanha de 2018 exatamente por não compactuar com o bolsonarismo ou qualquer outra ideologia que se assemelhe ao fascismo”, reforçou a âncora para a Istoé.

Quando chegou no SBT, a âncora tinha liberdade total para opinar. Mas aos poucos, o dono da emissora passou a sofrer pressão por parte de patrocinadores, que não concordavam com as falas da jornalista. Silvio a proibiu de falar o que pensa, reduziu seu espaço no ar e a demitiu.

Desde terça-feira (29), Sheherazade integra o time do Metrópoles, onde apresentará um programa de entrevistas e debates nas plataformas digitais do portal de notícias.

Antes de ter confirmada a saída do SBT, Sheherazade teve o nome relacionado a possíveis reforços do jornalismo da Band, da CNN Brasil e até mesmo da rádio Jovem Pan, onde trabalhou durante dois anos. Ela disse que pode voltar à TV em breve.

“Recebi uma proposta para voltar à televisão, mas estamos conversando ainda. Há dois projetos nesse sentido. Mas depois da surpresa de ter sido avisada por e-mail que não preciso cumprir o meu contrato, recebi a grata surpresa de uma contratação pelo portal Metrópoles. Nem deu tempo de ficar triste”, falou a âncora.