Shonda Rhimes diz que sua ida para a Netflix envolve a Disney; entenda!

Em 2017, Shonda Rhimes surpreendeu o mundo da televisão ao anunciar que estava saindo da ABC . Para deixar a situação ainda mais marcante, a roteirista e produtora de sucesso decidiu ir trabalhar na Netflix, um sucesso absoluto e grande inimiga da televisão.

Recentemente, Shonda contou, em entrevista ao site The Hollywood Reporter, todos os bastidores da decisão de sair da ABC, após passar 15 anos na emissora e ter sido responsável por seriados marcantes como Grey’s Anatomy e Scandal.

(Fonte: Richard Shotwell/Invision/Associated Press)Fonte: Richard Shotwell/Invision/Associated Press

Desavenças com a ABC

A roteirista contou ao THR que a relação com a rede de televisão já estava bastante desgastada. Segundo ela, eram muitas restrições e atitudes que estavam complicando a vida. Ela ainda afirmou que sentia “como se estivesse empurrado a mesma bola morro acima exatamente da mesma maneira por muito tempo”.

Porém, o grande estopim para a separação entre Rhimes e o canal de televisão foi a dificuldade para conseguir um passe do dia na Disneylândia, que custa US$154,00.

O episódio da Disneylândia

Shonda Rhimes fala que solicitou, em 2017, um passe com tudo incluído para poder aproveitar a Disney junto da irmã e da família dela, algo que deveria ser fácil, já que a ABC é dona do parque. Entretanto, ela recebeu bastante resistência e negativas do pessoal da rede de televisão.

No final das contas, Shonda ganhou o passe, mas, deixando a história ainda mais absurda, o bilhete não funcionou quando os familiares da produtora chegaram ao parque.

(Fonte: Krista Schlueter/The New York Times/Reprodução)Fonte: Krista Schlueter/The New York Times

A decisão de sair

Após o episódio, Shonda Rhimes decidiu ligar para o empresário e comentou que queria sair já da ABC. E que, se ele não conseguisse fazer isso, ela encontraria um agente que o fizesse. O resultado? A roteirista saiu da rede de televisão e fechou um contrato com a Netflix, podendo chegar a receber mais de US$ 300 milhões pelos trabalhos.

Bridgerton, uma das criações de Rhimes com a Netflix, irá estrear no dia 25 de dezembro de 2020.