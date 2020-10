Silvana é caçada após perder R$ 10 mil no pôquer e dar calote · .

O vício em jogo de Silvana (Lilia Cabral) vai colocá-la numa situação constrangedora e perigosa em A Força do Querer. Após perder R$ 10 mil em apostas, ela fará um cheque para pagar a dívida, mas mandará sustá-lo logo em seguida. Como consequência de sua atitude impulsiva, a devedora será surpreendida por uma visita indesejada do cobrador em busca do dinheiro na novela das nove da Globo.

Quando ainda estiver na mesa de jogo após seu fracasso, Silvana reagirá com aparente bom humor, sorrindo ao entregar o cheque. “Bom, a vida é assim mesmo. Semana que vem eu recupero”, falará ao homem em sua frente.

Ao chegar em casa, no entanto, ela se desesperará e ligará para seu gerente de banco. Silvana pedirá para sustar o cheque que passou. “Não sei o que aconteceu, acho que eu perdi. Tô em pânico”, inventará. Dita (Karla Karenina) lhe alertará de que ela será procurada pela pessoa que recebeu o cheque, mas a jogadora dirá que até lá pensará em outra solução.

Na manhã do seguinte, um cobrador já passará a ligar insistentemente para a casa de Silvana. Ela dirá que não vai atender. “Diz que eu viajei, que eu fui atender um cliente de emergência fora do Rio, não sabe nem pra onde eu fui”, instruirá a arquiteta.

Dita avisará que o cobrador não desistirá tão facilmente assim. “Claro que não vai. Agora preciso de tempo e paz pra pensar no que vou fazer”, falará Silvana.

Cara de pau

À noite, a personagem de Lilia Cabral será surpreendida pela presença do cobrador na porta de sua casa. “Fugindo de você, imagina!”, ela comentará, após o homem dizer que lhe procurou o dia todo por telefone.

Ele falará que o cheque foi sustado, e Silvana se fará de sonsa, questionando o que pode ter acontecido. O cobrador, no entanto, vai querer saber como a devedora pretende pagá-lo e deixará seu cartão com ela, indicando que a devedora deixe o dinheiro com sua secretária.

“Me desculpa, eu tô passada. Milhões de desculpas”, mentirá a mulher de Eurico (Humberto Martins). O homem pedirá que ela lhe entregue a quantia no dia seguinte e já a convidará para uma próxima mesa de pôquer.

Após manter a calma na frente dele, Silvana desabará em seu quarto, com medo de que o marido descubra sua dívida de jogo. Ela pensará em vender suas joias para se safar.

As cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo deste sábado (17) em A Força do Querer. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem.

