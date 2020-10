Silvana joga sujo e acusa a própria filha para se safar · .

Jogadora compulsiva, Silvana (Lilia Cabral) vai culpar Simone (Juliana Paiva) para se ver livre das broncas de Eurico (Humberto Martins) em A Força do Querer. A arquiteta será flagrada pelo marido em um site de jogos e tentará desconversar. Ela falará que a página virtual foi acessada pela filha na novela das nove da Globo

As cenas da confusão estão previstas para serem exibidas neste sábado (10). “O que é isso? Você tá jogando?”, perguntará Eurico ao ver a mulher mergulhada na tela. Silvana se fará se sonsa e negará a jogatina. “Abri o computador e isso apareceu aqui”, dirá.

Mas o irmão de Eugênio (Dan Stulbach) desconfiará da conduta da mãe de sua herdeira. “Eu tenho cara de otário, Silvana? Quanto foi que você jogou? Quanto é que tá valendo isso?”, gritará o empresário, furioso com a colega de Irene (Débora Falabella).

A arquiteta dará uma desculpa esfarrapada e dirá que o jogo não tem nada a ver com apostas. O patrão de Abigail (Mariana Xavier) não se dará por satisfeito e “soltará os cachorros” na mesma hora. “Tem noção de quanta gente já perdeu fortunas com essa brincadeira de joguinho de computador?”, esbravejará o senhor.

A dondoca se aproveitará de Dita (Karla Karenina) para encobrir seu vacilo. “Eu não perdi nada! Estou dizendo que nem sei como é que isso veio parar aí! Não foi, Dita? Diz pra ele!”, soltará a mentirosa. Receosa, a funcionária da família concordará, mas ficará sem jeito.

Vai sobrar bronca para Simone (Juliana Paiva)

Bode expiatório

Ainda com medo de ser repreendida pelo marido, a concunhada de Joyce (Maria Fernanda Cândido) inventará que um hacker deve ter invadido seu laptop. “Eles fazem isso o tempo todo com o computador das pessoas! Não vê, não? Invadem e ficam jogando os nudes na internet”, justifcará a veterana.

O tio de Ruy (Fiuk) ficará ressabiado com a mulher e não acreditará na história contada pela personagem de Lilia Cabral. Com receio de ser descoberta, a madame colocará Simone na reta. Ela culpará a própria filha pelo jogo em seu computador. Para piorar, a viciada em jogos ligará para brigar com a herdeira.

“Mãe, você pirou? Eu nem chego perto desse seu computador!”, responderá a prima de Ivana (Carol Duarte), sem entender nada. A dondoca não vai querer nem saber e continuará culpando a garota. “Sabia que podia ter infectado meu computador com um vírus? Já cansei de falar pra você que não se pega joguinho!”, gritará a arquiteta.

Eurico até tentará intervir na conversa para repreender a loira, mas será impedido por Silvana. “É comigo que ela vai se entender! Você ouviu, Simone? Ainda por cima seu pai tem ojeriza a jogo!”, dirá.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem.

