Silvio Santos participa de festa do ‘véio da Havan’ e exibe novo penteado · .

Afastado da TV desde o início do ano devido à pandemia do coronavírus, Silvio Santos reapareceu com novo penteado na festa de aniversário de 58 anos de Luciano Hang, conhecido como “véio da Havan”. Neste sábado (10), o dono da rede de lojas publicou uma sequência de stories mostrando a homenagem que o dono do SBT lhe enviou em vídeo.

O comunicador veterano participou da comemoração em uma das lojas do empresário surgindo no telão com seus fios brancos penteados para trás, mas parte dos cabelos ainda estão com tinta e dão uma impressão de que ele bem mais careca. O dono do SBT usava uma camisa florida, figurino habitual nas férias do apresentador.

Ele agradeceu ao apoio que Hang estaria dando à emissora da Anhanguera e também que faz questão de falar que quer compor o “bloco” de amigos do aniversariante.

“Eu não poderia deixar de cumprimentá-lo e agradecer o apoio que tem dado ao SBT e a admiração que você tem pelos seus amigos. Eu me sinto muito contente de ser um de seus admiradores, porque você esbanja simpatia, esbanja sinceridade e demonstra que é amigo dos amigos. Faço questão de integrar esse bloco”, disse Silvio Santos.

Vale destacar que a homenagem ao empresário bolsonarista aconteceu menos de um mês depois da demissão da jornalista Rachel Sheherazade do SBT. Ela atribuiu sua saída da emissora a um pedido de Luciano Hang.

Aglomeração

A festa de Luciano Hang furou totalmente as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde). O empresário promoveu aglomeração dentro e fora de sua loja, com centenas de pessoas participando do evento.

No vídeo, é possível ver também que poucos funcionários da loja estavam usando máscara para evitar o contágio do coronavírus.

Assista ao vídeo abaixo: