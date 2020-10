Simeone atinge marca histórica no Atlético de Madrid

No comando técnico do Atlético de Madrid desde a temporada 2011/2012, Diego Simeone segue marcando o seu nome na história do clube. Ídolo desde os tempos de jogador, quando foi campeão Espanhol em 95/96 pela equipe, o argentino atingiu neste sábado a impressionante marca de 200 vitórias como treinador do time em jogos do Campeonato Espanhol.

São 330 jogos de La Liga comandando o Atleti, a 3º maior marca de um treinador por um mesmo clube. Além dos 200 triunfos, completados no 2 a 0 sobre o Celta, foram 80 empates e 50 derrotas. Nos números gerais, somando todas as competições, Simeone ostenta um histórico de 483 partidas, com 289 vitórias, 112 empates e 79 derrotas.

O sucesso de Diego já rendeu ao clube dois títulos da Liga Europa – 11/12 e 17/18 -, duas Supercopas Europeias – 2012 e 2018 -, um Espanhol – 13/14 -, uma Copa do Rei – 12/13 – e uma Supercopa da Espanha – 14/15.