Simone desmascara Silvana e a faz enxergar doença terrível · .

Simone (Juliana Paiva) abrirá os olhos de Silvana (Lilia Cabral) sobre seu vício em jogos em A Força do Querer. A loira terá uma conversa séria com a mãe após ser acusada de ter acessado sites de jogatina na novela das nove. Na verdade, a arquiteta terá usado a filha como bode expiatório para evitar que Eurico (Humberto Martins) descobra sua compulsão.

No diálogo de mãe e filha, ficará subentendido que ambas sabem que a tia de Ivana (Carol Duarte) tem uma doença incontrolável. Silvana, inclusive, ficará com os olhos cheios de lágrimas tentando provar que o que importa é o amor que sente pelo marido.

“Espera… Cê foi falar pro meu pai que eu botei joguinho de cassino no seu computador? Foi isso mesmo?”, dirá Simone, sem acreditar na trapaça da dondoca. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima segunda (12).

A colega de Irene (Débora Falabella) tentará desconversar e lembrará que o marido tem trauma de jogos. “Cê tá viciada em joguinho de computador?”, disparará a loira, sem perder tempo.

“Não estou viciada em nada, nunca fui viciada em nada! Seu pai é um descompensado, até de jogar buraco com as amigas do clube eu deixei de jogar, porque ele acha que é vício!”, responderá a arquiteta, magoada.

Simone não vai se abalar com o drama da mãe e a colocará na parede sobre o real motivo do surto de Eurico. Acuada, a personagem de Lilia Cabral desconversará e dirá que abriu inocentemente um site de jogatina.

Vício abala casamento

A loira não irá cair no papo da arquiteta e jogará na cara da mãe que sabe que ela está mentido. A mulher de Eurico tentará se defender: “Eu estou evitando uma tempestade maior aqui dentro de casa!”, justificará a senhora.

Com lágrimas nos olhos, Silvana também implorará para que a filha mantenha a mentira para o bem de seu casamento. “O que é que custa você dizer que nunca mais vai fazer? Que ele tá certo, coberto de razões e pronto, não se fala mais nisso!”, dirá, finalizando o assunto.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

