Sine abre oportunidades para hoje (9)

Vagas de emprego em Macapá foram divulgadas hoje (9) pelo Sine. Há oportunidades para diferentes áreas de atuação como secretária, lavador de carros, tapeceiro, farmacêutico e outras. Confira, a seguir, como se candidatar.

Vagas de emprego em Macapá: Oportunidades hoje (9)

O Sine divulgou hoje (9) diferentes oportunidades para a região de Macapá. Os números de vagas disponíveis são de acordo com as empresas cadastradas no programa, sendo assim, as experiências e níveis de escolaridade variam de acordo com as funções.

Depois de meses ofertando atendimento somente online, devido a pandemia do novo coronavírus, o órgão retornou às atividades presenciais seguindo todas as medidas de segurança necessárias.

O atendimento é realizado das 8h ao 12h. Os interessados em uma oportunidade no mercado de trabalho devem ir até o Sine, localizado na Rua General Rondon, nº 2350. Também é possível verificar todas as vagas e informações nos guichês do Sine nas redes Super Fácil.

Vagas

Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Pedreiro

Vendedor Externo

Técnico em Informática

Cuidador de Idosos

Secretária

Tapeceiro

Lavador de Carros

Trabalhador Rural

Outras vagas incluem: técnico de refrigeração e instalação, gerente de secretaria, farmacêutico, instrutor de curso de informática, mecânico de automóvel e instrutor de curso em manutenção de celular.

