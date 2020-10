Sine de Marabá PA anuncia novas vagas de EMPREGO

No Estado do Pará, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) do município de Marabá, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em cargos de níveis fundamental e médio, àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS ESCOLARIDADES Motorista de Guindaste ou Operador de Muck Ensino Fundamental Operador de Rolo Compactador Ensino Médio Completo Operador de Trator de Esteira Ensino Médio Completo Auxiliar de Trator de esteira Ensino Médio Completo Auxiliar Administrativo – PcD Ensino Médio Completo Ferramenteiro Ensino Fundamental Completo Auxiliar de Serviços Gerais – PcD Ensino Fundamental Completo Atendente Ensino Médio Completo Operador de Escavadeira Ensino Fundamental Operador de Moto niveladora Não informa Operador de Pá carregadeira Ensino Fundamental Mecânico em Refrigeração Ensino Médio Completo Garçom Ensino Fundamental ou Médio Padeiro Ensino Fundamental Completo Recepcionista Ensino Médio Completo Montador de Móveis Planejados Ensino Fundamental Completo Marceneiro de Móveis Planejados Ensino Fundamental Completo Operador de Munck Ensino Fundamental Completo Pedreiro Ensino Médio Completo Mecânico de Tratores Ensino Médio Completo Consultor de vendas de máquinas e tratores Ensino Médio Completo Auxiliar de Serviços Gerais Ensino Fundamental Completo Padeiro Ensino Fundamental Completo Cobrador Externo Ensino Fundamental Completo Técnico em Eletrotécnica Ensino Médio Completo Auxiliar Administrativo Ensino Médio Completo Operador de Caldeira Ensino Fundamental Completo Atendente Ensino Médio Completo Cozinheiro Ensino Fundamental Completo Vendedor Ensino Médio Completo Auxiliar de Serviços Gerais Ensino Fundamental Completo Vendedor Externo Ensino Médio Completo

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da da Prefeitura e cadastre-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.