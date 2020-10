Sistema de troféus do PS4 e PS5 será atualizado pela Sony

A Sony prometeu para hoje à noite uma grande revisão no seu sistema de troféus, que terão suas métricas todas reavaliadas, já que o nível do teto de conquistas subirá de 100 pontos para 999! Com isso, a forma de calcular o nível dos jogadores também foi drasticamente alterada.

Não precisa se preocupar, pois você manterá todos os troféus que pegou no PlayStation 3, PS4 e Vita, e todos eles vão migrar com você para o PS5 sem maiores problemas ou dores de cabeça. O que vai mudar na próxima atualização é a forma como o nível dos jogadores é organizado, como explicado no gráfico a seguir, que mostra os novos níveis dos jogadores:

Confira como vai ficar o novo sistema de troféus da SonyFonte: PlayStation.Blog/Reprodução

Se antes os colecionadores de troféus eram organizados entre os níveis 1 a 100, depos da atualização eles passarão a se espalhar entre os níveis 1 (o elo mais baixo do bronze) até 999 (o elo platina). Para referência, supondo que você tivesse nível 12 até agora, seu novo nível ficará por volta de 200.

Essa migração acontecerá obrigatoriamente e automaticamente para todos, e ficarão no elo bronze os jogadores entre os níveis 1 e 299, no prata aqueles entre 300 e 599, no ouro quem alcançar entre 600 e 998, e o tão sonhado clube da platina é exclusivo para quem chegar ao nível 999.

A Sony reconfirmou que não haverá qualquer alteração na forma como se obtém os troféus nos jogos, então a nova organização acontece com o foco principal em tornar mais fácil e gratificante subir de nível. Como sempre, a qualidade dos troféus ainda terá impacto direto na sua progressão, com troféus de bronze sendo os menos valiosos, e os de platina garantindo muitos pontos para escalar no ranking.

O que você achou dessas mudanças? Vai tentar chegar ao nível mais alto? Conte para a gente nos comentários a seguir!