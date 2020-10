Site da Marca – A Relevância da Primeira Impressão

Página inicial do site é a primeira impressão da sua empresa?

A primeira página do seu site é a primeira impressão que o cliente tem da marca. Por isso, é relevante analisar essa questão.

Segundo uma informação do Sebrae os primeiros minutos de contato de um cliente com a sua marca são fundamentais para que ele faça a compra.

Sendo assim, os primeiros contatos do lead com o seu site é que ditam as regras das suas vendas.

Na internet não há opções para segundas chances, muitas vezes os clientes não em potencial não voltam. Visto que basta pesquisar no Google pelo produto para comprar no concorrente.

Sendo assim a primeira página que ele acessa ao te buscar é o seu cartão de visitas.

Por isso, vamos dar algumas dicas para que tenha sucesso nessa primeira impressão.

Atualizações constantes

Ao acessar um site a primeira página é decisiva na navegação, uma vez que é a aparência dessa página que convida o usuário para explorar outros acessos.

Por isso mantenha o conteúdo atualizado, bem como o layout do site. Muitos clientes reclamam que não conseguem navegar em um site que tem um formato não profissional. Bem como letras pequenas ou conteúdos escondidos.

O site precisa ser nutrido com novos conteúdos, por isso agregue conteúdos ao seu site e mantenha sempre tudo atualizado.

Relevância

A relevância do conteúdo, junto com as regras do SEO são fatores fundamentais para uma boa impressão ao cliente.

No caso do seu ecommerce, coloque os produtos de forma destacada, bem como as promoções. Assim sendo, está na sua primeira página fazer com o lead navegue e explore seu site, conhecendo seus produtos e serviços.

Pesquisa do site

A maior parte dos leads clicam na sugestão que aparece no site, sendo assim impulsione essas ferramentas de pesquisa.

O campo de pesquisa de um site é fundamental para que o cliente faça seu carrinho online, e acabe fechando a compra.

Ao passo que também precisa estar de fácil visualização no seu marketing de conteúdo.

Invista nos detalhes, pois em tempos digitais a primeira impressão é a que fica, e o cliente não costuma voltar.