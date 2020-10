Situação de dois possíveis reforços para o CSA são analisadas por Rodrigo Pastana

O técnico Mozart Santos deve ganhar, muito em breve, dois nomes para encorpar o elenco do CSA visando o restante da temporada: os meio-campistas Rodrigo Andrade de Rone.

Além das informações que circulam nos bastidores apontando para uma troca de ideias avançada para que ambos cheguem ao clube alagoano, o executivo de futebol Rodrigo Pastana esclareceu a situação de ambos que parece caminhar para a mesma direção: tudo certo no quesito verbal, porém carente de acerto documental.

– A gente tem conversa com ele (Rone), mas se o cara não fez exame médico, não assinou contrato, se não está com toda a documentação correta, eu prefiro não anunciar pra não dar rolo. Fechar com um clube e em negociação com outro. Isso pode acontecer – disse o dirigente.

– O Rodrigo Andrade viria por empréstimo, mas o Vitória está segurando um pouco. Tá adiantado, mas não está fechado – apontou Pastana.

Vindo de uma boa vitória por 3 a 0 sobre o Figueirense que serviu para o clube do Mutange ascender na tabela de classificação da Série B para a 12ª posição com 16 unidades, o time alagoano joga na próxima rodada diante do Paraná, no sábado (10), às 18h30, em Maceió.