SKY abre novas vagas de EMPREGO no Brasil; veja os cargos abertos

A Sky, maior operadora de TV por assinatura via satélite com sinal 100% digital do país, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego no Brasil. As oportunidades, de acordo com informações da empresa, foram liberadas em diversos cargos.

“Somos uma empresa democrática e, com o SKY Pré-Pago, levamos o melhor da nossa programação a todos os brasileiros. Somos uma marca pioneira, por isso lançamos a primeira Banda Larga 4G do país.

Nossa motivação é levar diversão, cultura e informação com a qualidade que nossos clientes merecem ter. Para isso, contamos com um time de 1.500 funcionários e mais de 55.000 colaboradores. Gente competente que se reinventa, trabalha duro, com espírito de equipe e paixão”, diz a empresa.

Dessa forma, veja os cargos abertos na Sky:

Atualmente, os cargos abertos são para:

Técnico de Enfermagem do Trabalho

Médico do Trabalho – CLT

Supervisor de Segurança do Trabalho

Analista Estratégia Churn Sr

Aprendiz

Especialista em Estatística

Analista de Marketing Sênior – Comunicação

Coordenador Comercial

Ademais, existem diversos cargos disponíveis na Sky, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento, assim como também podem aparecer novas vagas para novos cargos.

As vagas são para São Paulo e Brasília-DF.

Inscrições e informações

De acordo com o portal de vagas, os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado. Sendo assim, os cidadãos poderão se candidatar através do seguinte link: www.vagas.com.br/vagas-de-sky. As oportunidades são para.