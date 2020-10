Nesta segunda-feira (05), o aplicativo de mensagens Slack está enfrentando problemas. A instabilidade começou a ser registrada por volta das 11h e segue neste início de tarde.

De acordo com o site de status da plataforma, usuários do Slack experimentam lentidão nos apps para desktop, celular e também no acesso via navegador. O problema está impactando o envio de mensagens e a integração com apps terceiros.

Até o momento, a empresa ainda não confirmou o que causou a instabilidade.