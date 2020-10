Snowden consegue residência permanente na Rússia

A agência Tass noticiou na quinta-feira (22) que o analista de sistemas Edward Snowden, que vive na Rússia desde 2013 para escapar de um processo nos Estados Unidos, acaba de obter residência permanente naquele país, segundo o seu advogado.

Ex-administrador de sistemas da CIA e ex-contratado da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA), Snowden ficou mundialmente famoso por vazar documentos confidenciais detalhando programas de espionagem global da NSA americana, com uso de servidores da Google, Apple e Facebook. A NSA espionava inclusive o gabinete da então presidente da República Dilma Rousseff.

Cena do filme “Snowden” de 2016, com o ator Joseph Gordon-Levitt (Fonte: Open Road Films/Divulgação)Fonte: Open Road Films

O asilo na Rússia

Acusado de espionagem, roubo e conversão de propriedade do governo, Snowden fugiu do país e, após peregrinar por alguns aeroportos, chegou à Rússia em agosto de 2013, onde obteve asilo político. Na quarta-feira, seu advogado Anatoly Kucherena revelou que ele obteve “uma autorização de residência por período ilimitado de tempo”.

Kucherena explicou que seu cliente havia feito a solicitação em abril passado, mas devido à pandemia do coronavírus e das restrições de bloqueio, as autoridades russas levaram mais tempo para a análise. Os direitos de residência permanente na Rússia decorrem de uma série de mudança nas leis de imigração do país aprovadas em 2019.

Conforme o advogado russo, Edward Snowden não manifestou, até o momento, nenhum interesse em pleitear a cidadania russa. O ex-contratado da NSA tem se mantido discreto, limitando-se a críticas pontuais ao governo russo. Ele admitiu no ano passado retornar aos EUA, desde que lhe fosse garantido um julgamento justo.