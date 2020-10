Só 16 conseguiram! Salah está a um gol do 100º pelo Liverpool; veja lista

Um gol em um clássico é especial por si só, mas caso Mohamed Salah marque contra o Everton neste sábado, ele ainda terá um motivo a mais para celebrar: a marca centenária de bola nas redes pelo Liverpool.

Com 99 gols em 158 jogos pelos Reds, o egípcio pode se tornar o 17º nome do ‘time dos 100’ na história do clube – o primeiro desde Steven Gerrard, que entrou na estatística em 2008. Além disso, ele pode ser o terceiro a precisar de menos partidas para alcançar o feito – Roger Hunt (144 jogos) e Jack Parkinson (153) estão na frente.

Contratado junto à Roma em 2017, o atacante de 28 imediatamente virou uma referência, tendo sido melhor jogador da Premier League em 2017-18 e o terceiro melhor do mundo pela Fifa na mesma temporada.

Duas vezes seguidas o artilheiro da Premier League em 2017-18 e 2018-19, ele foi peça fundamental nas conquistas do Inglês e da Champions League, formando um poderoso trio de ataque com Roberto Firmino e Sadio Mané.

Mohamed Salah comemora após marcar pelo Liverpool Getty Images

Aliás, por falar em seus companheiros, Mané também está próximo da marca centenária, com 84 gols em 174 jogos pelo clube que defende desde o meio de 2016. Roberto Firmino, por sua vez, chegou um ano antes e soma 78 gols em 249 partidas disputadas.

O Liverpool visita o Everton no Goodison Park neste sábado, às 8h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App. A partida é válida pela quinta rodada da Premier League.

Veja quem são os nomes que já marcaram 100 gols pelo Liverpool:

Kevin Keegan – 323 jogos e 100 gols (estreia: 1971)

John Barnes – 407 jogos e 108 gols (estreia: 1987)

Jack Balmer – 312 jogos e 111 gols (estreia: 1935)

Ian St John – 425 jogos e 118 gols (estreia: 1961)

Dick Forshaw – 288 jogos e 124 gols (estreia: 1919)

Sam Raybould – 226 jogos e 129 gols (estreia: 1900)

Jack Parkinson – 220 jogos e 129 gols (estreia: 1903)

Harry Chambers – 339 jogos e 151 gols (estreia: 1919)

Michael Owen – 297 jogos e 158 gols (estreia: 1997)

Kenny Dalglish – 515 jogos e 172 gols (estreia: 1977)

Robbie Fowler – 369 jogos e 183 gols (estreia: 1993)

Steven Gerrard – 710 jogos e 186 gols (estreia: 1998)

Billy Liddell – 534 jogos e 228 gols (estreia: 1946)

Gordon Hodgson – 377 jogos e 241 gols (estreia: 1926)

Roger Hunt – 492 jogos e 285 gols (1959)

Ian Rush – 660 jogos e 346 gols (estreia: 1980)