Após ser vítima de uma bomba caseira deixada por Dogão (Giovanni Gallo) no banheiro da escola, Benê (Daphne Bozaski) ficará surda e verá o sonho de ser uma grande pianista ir para o ralo em Malhação – Viva a Diferença. “Eu só escuto um zumbido no meu ouvido”, vai se desesperar a garota ao tentar tocar o instrumento.

O valentão entrará no banheiro feminino do Cora Coralina quando ele estiver vazio, acenderá o explosivo e sairá correndo. Entretando, a filha de Josefina (Aline Fanju) entrará no local segundos depois de ele deixar a cena do crime. O rebelde tentará gritar para que ela não entre, mas será em vão.

Um barulho estrondoso chamará a atenção de todos os alunos, professores e funcionários do colégio público, e todo mundo irá para o pátio a tempo de ver a garota berrar desesperada pela mãe. “Filha, pelo amor de Deus, você tá bem? Tá machucada?”, gritará Josefina, acudindo a herdeira.

A amiga de Keyla (Gabriela Medvedovski) não conseguirá ouvir o que a zeladora falará e ficará ainda mais “panicada”. “Mãe, o que tá acontecendo? Eu não tô ouvindo nada!”, avisará Benê. “Leva ela para casa, Josefina, é melhor”, vai sugerir Dóris (Ana Flavia Cavalcanti).

Roney (Lucio Mauro Filho) e Josefina levarão a crush de Guto (Bruno Gadiol) a um posto de saúde, onde será constatada uma perda de audição provavelmente temporária para desespero da aspirante a música.

Antes de voltar para sua casa, a menina pedirá para ir ao galpão e tentará tocar o piano. “Eu tô ouvindo tudo abafado, eu não tô conseguindo ouvir direito. Nada! Nada! Eu só escuto um zumbido no meu ouvido”, vai se desesperar a Five, batendo com força nas teclas.

“Eu nunca mais vou conseguir escutar música, a coisa que eu mais amo. E agora, mãe, e agora?”, perguntará a jovem, chorando nas cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 17 de outubro na temporada de Malhação escrita por Cao Hamburguer.

Malhação – Viva a Diferença foi ao ar pela primeira vez entre 2017 e 2018. Atualmente, a temporada é reprisada devido à pandemia da Covid-19, que forçou a interrupção das gravações de novelas inéditas. O . também publica o resumo do folhetim.

