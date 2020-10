Soares é o 9º brasileiro a fazer final em Roland Garros. Conheça a história!

Ao se garantir na final de duplas masculino de Roland Garros pela primeira vez na carreira, o mineiro Bruno Soares pode escrever muita história em Roland Garros. Soares pode ser o 5º brasileiro a erguer um troféu no saibro parisiense.

Neste sábado, o mineiro Bruno Soares poderá colocar, ao lado do croata Mate Pavic, seu nome no hall de campões de Roland Garros. Não fosse tamanha sua conquista, o mineiro pode escrever muita história para o Brasil no Slam parisiense.

Ao se garantir na final de duplas masculino, Soares se tornou o primeiro brasileiro desde Marcelo Melo em 2015 a fazer final em Paris. E como Melo foi campeão na ocasião, Bruno Soares pode vir a ser o primeiro brasileiro campeão do torneio em 5 anos.

Em 129 anos de história de Roland Garros, Soares é o nono brasileiro a fazer final em chave principal profissional e pode vir a ser o quinto brasileiro campeão no saibro mais tradicional do tênis mundial.

A paulistana Maria Esther Bueno foi a primeira brasileira a fazer final em Roland Garros. Campeã na chave de duplas em 1960 ao lado do australiano Bob Howe, Maria Esther foi campeã nas duplas femininas em 1962 ao lado da norte-americana Darlene Hard, com quem foi vice-campeã na chave de 1961. Na chave feminina, MEB foi vice-campeã em 1964 quando foi derrotada pela australiana Margaret Court.

O brasileiro que mais venceu em Paris foi Gustavo Kuerten, tricampeão no masculino com títulos em 1997, 2000 e 2001. Thomas Koch também foi campeão em Roland Garros nas duplas mistas ao lado da uruguaia Fiorella Bonicelli em 1975.

Jaime Oncins, finalista de duplas mistas em 2001 ao lado da argentina Paola Suarez, também figura na lista de brasileiros que foram a uma final em Paris. A dupla 100% brasileira de Cássio Motta e Claudia Monteiro fez final em 1982 e Marcelo melo foi vice nas duplas mistas de 2009 ao lado da norte-americana Vania King.