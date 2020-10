Soares e Pavic batem colombianos e fazem final inédita em Roland Garros

A dupla formada pelo mineiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic superou os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah e estão na final de Roland Garros pela primeira vez na carreira. Soares pode se tornar o 5º brasileiro campeão no saibro de Paris.

Em um jogo muito intenso e parelho, Soares e Pavic precisaram de 1h45 para fechar o jogo duríssimo contra Cabal e Farah com placar de 7/6 (4) 7/5 tendo convertido três aces contra quatro dos colombianos, atuais números 1 do mundo, que cometeram uma dupla-falta contra quatro da parceria do mineiro.

Vindos do título do US Open, Soares e Pavic bateram os atuais vice-campeões de Roland Garros e aguardam pelos vencedores do duelo entre a dupla do holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic contra os alemães, que são os atuais campeões do torneio, Kevin Krawietz e Andreas Mies.

Soares é o primeiro brasileiro desde Marcelo Melo em 2015 a chegar à final de Roland Garros. Na ocasião, Melo conquistou seu primeiro título do Grand Slam ao lado do também croata Ivan Dodig.

Bruno Soares é o 9º brasileiro a fazer final em Roland Garros pode se tornar o 5º brasileiro a conquistar o título de Roland Garros.

O jogo

Em um primeiro set muito equilibrado, os dois pontos a mais conquistados pela parceria do brasileiro fizeram toda a diferença. A primeira quebra da disputa foi para Soares e Pavic, que forçaram a devolução no saque de Cabal, ainda no terceiro game. Porém, no game seguinte, o primeiro para Soares sacar, os colombianos se aproveitaram que o brasileiro trabalhou com segundo serviço, encurtaram os pontos e devolveram a quebra fechando a rede. O jogo seguiu equilibradíssimo e foi para o toiebreak.

Ali, com bela devolução de Pavic a dupla do brasileiro saiu com mini-quebra, mas viu Cabal trabalhar na paralela para devolver mini-quebra no terceiro ponto. A disputa seguiu e foi definida bem pelo brasileiro na rede, que conquistou mini-quebra crucial no nono ponto, que deu tranquilidade para Pavic sacar para fechar o set, que terminou com 41 pontos vencidos pela dupla de Soares e 39 pontos dos colombianos.

O segundo set seguiu disputado e duro. Os colombianos buscaram a virada, resistiram a dois breakpoints no segundo game e conseguiram a quebra no quinto game, em saque do mineiro, abriram 4/2, mas viram Farah lutar no saque do oitavo game, no qual após 10 minutos de game e cinco breakpoints, Soares e Pavic devolveram a quebra trabalhando bem na rede e tentaram confirmar com tranquilidade, até converter nova quebra no 12º game, em erro de Cabal, fechando a partida.