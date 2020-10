Soares vai à semi em Roland Garros e atinge a 500ª vitória na carreira

Com uma grande virada diante dos campeões do Australian Open, o mineiro Bruno Soares, 18º do mundo, e o croata Mate Pavic garantiram vaga na semifinal de Roland Garros na manhã desta segunda-feira. O torneio é jogado no saibro.

Soares e Pavic viraram após 2h13min na quadra 14 com parciais de 4/6 6/4 7/5 diante do americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury, melhor dupla do ano e cabeças de chave 3 do evento.

O primeiro set foi perdido no detalhe assim como vencido no detalhe pela dupla do brasileiro. No terceiro Bruno e Pavic tiveram um 0/40 não aproveitado no meio da parcial e conseguiram a quebra justo no 12º game para definir o triunfo, mais um complicado após a vitória no domingo contra Horia Tecau. da Romênia, e Julien Rojer, da Holanda, também em três sets.

Soares atinge pela terceira vez na carreira igualando 2008 e 2013 e tentará sua primeira decisão em Paris. Ele emplaca sua 500ª vitória na carreira em 788 jogos onde soma três Slams sendo o US Open de 2016 e desse ano e o Australian Open de 2016. São 33 títulos na vida de Bruninho.

Bruno e Pavic aguardam pela dupla cabeça de chave 1 dos colombianos Robert Farah e Juan Cabal e a parceria do dinamarquês Frederik Nielsen e o alemão Tim Puetz.