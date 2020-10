Soares vai às oitavas de Roland Garros

O mineiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic se classificaram, nesta sexta-feira, para as oitavas de final de Roland Garros, Grand Slam jogado no saibro. A dupla vem de título do US Open e quartas de final no Masters 1000 de Roma, na Itália.

Soares e Pavic superaram o argentino Andres Molteni e o monegasco Hugo Nys por 7/5 6/4 após 1h33min na quadra 5 do complexo em Paris, na França.

Eles esperam por rivais que saem do jogo entre Julien Rojer/Horia Tecau (HOL/ROM), cabeças de chave 12, ou a dupla de Marcelo Arevalo, de El Salvador, ou o britânico Jonny O´Mara.

Soares tem dois títulos no US Open em 2016 e 2020 e um no Australian Open em 2016 e tenta a primeira conquista em Paris que já foi vencido por Marcelo Melo.