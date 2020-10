Soares volta ao top 10 após mais de um ano

O mineiro Bruno Soares subiu em novo ranking divulgado pela Associação dos Tenistas Profissionais após sua inédita final de Roland Garros no sábado. Ele somou 1200 pontos e voltou ao top 10 pela primeira vez desde agosto do ano passado.

O mineiro subiu 12 posições e foi ao sexto lugar com 5520 pontos. Seu parceiro, o croata Mate Pavic, é o quinto colocado com 6040. Os líderes segue sendo o colombiano Robert Farah com 8380 pontos junto com seu parceiro Juan Cabal. Marcelo Melo, eliminado cedo em Paris, caiu três posições e deixou o top 10 indo para o 12º lugar. Melo deixou o top 10 pela primeira vez desde março de 2019. Marcelo Demoliner permaneceu como o 48º colocado.

No ranking deparcerias, Soares e Pavic subiram dois postos e foram ao segundo lugar com 2695 pontos contra 3260 da dupla do americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury. Melo e Kubot estão com 1085 e caíram ao 12º lugar, 340 atrás da dupla oitava colocada e que estaria indo ao ATP World Finals. Soares e Pavic já estão classificados.