Sob nova direção, Texans superam os Jaguars e conquistam primeira vitória na temporada

Os Texans estavam zerados na temporada. Mas nada como uma sacudida no vestiário… Depois da demissão de Bill O’Brien do cargo de head coach, Houston venceu o primeiro jogo em 2020, superando o Jacksonville Jaguars por 30 a 14, em partida disputada neste domingo. Sob o comando do time texano estava Romeo Crennel, e ele soube manejar bem o elenco para conquistar o triunfo tão aguardado após um início de temporada ingrato. Os Texans tiveram como oponentes logo de cara Chiefs, Ravens e Steelers.

Houston conquistou 486 jardas, forçando e recuperando dois fumbles. Brandin Cooks foi um dos destaques da partida, com oito recepções para 161 jardas e um touchdown, enquanto Will Fuller recebeu outros quatro passes para 58 jardas e um touchdown.

Deshaun Watson deu uma flertada com o perigo algumas vezes, lançando duas interceptações. Mas terminou a partida com 359 jardas, três conexões para TD e 25 de 35 passes completados. David Johnson correu para 96 jardas em 17 caregadas.

Pelo lado dos Jaguars, Minshew sofreu com a defesa de Houston, mesmo assim lançou para 301 jardas, conectando dois touchdowns e acertando 31 de 49 passes. Laviska Shenault Jr. foi o outro destaques de Jacksonville, com 79 jardas e sete passes. Foi a quarta derrota da franquia da Flórida em cinco jogos.