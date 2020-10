Sob pressão, São Paulo aposta em Luciano para voltar a vencer

O São Paulo terá um retorno importante no ataque para o duelo contra o Coritiba, neste domingo, às 16h, no Couto Pereira. O atacante Luciano estará de volta a equipe após cumprir suspensão nas duas últimas partidas do Tricolor pela Copa Libertadores.

Ele estará com a missão de colocar o São Paulo de volta nos caminhos das vitórias. Já são seis jogos sem vencer, sendo três empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, além de uma igualdade e duas derrotas na Libertadores. A última vitória da equipe foi contra o Fluminense, em seis de setembro, há quase um mês.

Com esse desempenho ruim, o clima não é nada bom dos lados do CT da Barra Funda. No último treinamento da equipe, torcedores foram ao centro de treinamento protestar contra a diretoria, comissão técnica e jogadores.

Pesa a favor da volta de Luciano o seu faro artilheiro e o histórico do São Paulo com ele em campo. O Tricolor já disputou nove jogos com o atacante, conquistando quatro vitórias, quatro empates e sofrendo apenas uma derrota. Vale lembrar que o camisa onze entrou no segundo tempo contra o Bahia e marcou o gol de empate.

Desde então, Luciano foi titular em todos os jogos e soma cinco gols e uma assistência nesses nove jogos pelo novo clube, sendo um dos principais jogadores da equipe de Fernando Diniz.

Sem o atacante por três jogos da Libertadores, os resultados foram duas derrotas fora de casa, para River Plate (2 a 1) e LDU (4 a 2), e um empate no Morumbi, contra o River (1 a 1), desempenho que culminou com a desclassificação do São Paulo na fase de grupos da competição continental.

Com Luciano de volta ao time e pegando um adversário mais frágil, o torcedor do São Paulo tem esperança de que a equipe possa reencontrar o caminho das vitórias e trazer tranquilidade ao dia a dia do Tricolor.