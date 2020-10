Sobis e Vina deixam o campo chateados com alterações

O jejum de vitórias do Ceará só aumenta. Na noite desta quinta-feira, o Vozão foi até a Arena da Baixada, perdeu algumas chances claras e gols e ficou no empate com o Athletico por 0 a 0.

Além do resultado ruim, já que o time perdeu a chance de se afastar da zona de rebaixamento, a insatisfação dos atletas nas alterações ligou o sinal de alerta.

De acordo com a repórter do Esporte Interativo, Aline Nastari, Rafael Sobis e Vina ao saírem de campo após as substituições, fizeram cara de poucos amigos e reclamaram no banco de reservas. No caso de Sobis, o atacante chegou a discutir com um dos auxiliares de Guto Ferreira.

Após o duelo, Vinicius Vina foi perguntado sobre o fato e garantiu que não era algo contra Guto. O atleta reiterou o seu desejo de ajudar a equipe em campo e colocou panos quentes no caso.

Com o empate na Arena da Baixada, o Ceará fica na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos.