Sobrinho dos lendários Peyton e Eli, Arch Manning impressiona como quarterback no High School nos EUA

E Arch Manning é a primeira escolha do Draft da NFL de 2026… Ouvir essa frase daqui cinco anos e meio não é nenhum absurdo. Sobrinho de Peyton e Eli Manning, o jovem quarterback abriu o circuito de high school norte-americano dando um show. Foram seis touchdowns – sendo cinco por passe e um corrido – na vitória da escola Isidore Newman, de New Orleans, na Louisiana, por 41 a 0.

Arch Manning demonstra, apesar de estar no seu primeiro ano de ensino médio, um braço forte e uma mecânica bem acima de garotos da sua idade. O seu primeiro passe para touchdown, na sexta (2), confirma isso: uma bomba no flanco direito para seu recebedor.

Filho de Cooper Manning, tido como um dos melhores quarterbacks da família, porém não seguiu carreira por causa de uma lesão nos tempos de high school, Arch é membro da ‘família real’ do futebol americano. Seus tios Peyton e Eli venceram dois Super Bowls na carreira e devem ser Hall da Fama do esporte. Peyton, aliás, é um dos maiores quarterbacks de todos os tempos. Archie, seu avô, foi quarterback na NFL, jogando por New Orleans Saints, Houston Oilers e Minnesota Vikings.

Manning vai para o College Football apenas em 2023. Apesar disso, já tem propostas de bolsa de algumas das melhores universidades do país, como Alabama, Georgia e LSU. Mas a grande possibilidade é que Arch vá para Ole Miss, onde seu avô, seu tio Eli jogaram; além de seu pai Cooper também ter tido convite para atuar pelos Rebels, porém foi impedido por uma lesão na juventude.