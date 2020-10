Softwares de Gestão Empresarial – Notícias Concursos

, Softwares online de gestão empresarial

Para os micro e pequenos empreendedores investir em um sistema de gestão empresarial significa um elevado custo. Visto que com tantas coisas para pensar o empreendedor não pode despender desses valores para softwares.

Entretanto com o estímulo e consequente aumento das micro e pequenas empresas nos últimos anos, surgiu à necessidade de baratear esse recurso.

Falamos sobre os softwares voltados à gestão de pessoas de empresas pequenas, agora vamos falar de uma forma holística.

Baixo Custo dos sistemas – É possível?

Sendo assim, para atender essa demanda surgiram vários softwares de baixo custo, mas de elevada qualidade sistêmica.

São sistemas online intuitivos. Através desses sistemas organiza-se a rotina da empresa.

Por meio dos softwares online, o empreendedor tem acesso a uma gama de recursos que permitem o gerenciamento das atividades empresariais.

Integração dos módulos

A integração entre os diferentes módulos é feita automaticamente, ou seja, a partir de uma informação registrada.

Ocorrem outras informações decorrentes da primeira, instantaneamente são registradas em seus respectivos módulos.

Você Pode Gostar Também:

Maior controle sobre vendas e faturamento

Os softwares permitem o controle das vendas, visto que abrange todo o fluxo. Desde enviar orçamentos, fechar contratos, emitir e controlar ordens de serviço até o histórico dos clientes.

Sendo assim, quando acontece uma venda no módulo de vendas, o produto vendido é baixado no módulo de estoque. Ocorre a emissão da nota fiscal e do boleto pelo software. Bem como no módulo financeiro o valor atualiza os recebíveis.

Automatização do estoque

No módulo de estoque ocorre a emissão dos pedidos de compra aos fornecedores. O sistema ainda permite analisar as demandas evitando um eventual atraso nas vendas e produção, relatórios sobre os produtos mais vendidos, etc.

No módulo financeiro, todas as informações bancárias, fluxo de caixa, pagamentos e recebimentos, bem como faturamento e demais informações pertinentes estão sempre acessíveis, visto que são informações sobre impostos e taxas.

No que tange as informações contábeis, esses softwares são abrangentes, desde o plano de contas até o fechamento das demonstrações contábeis, por isso são sistemas otimizados.

Sistema contábil integrado

A integração ocorre com o sistema do contador. Sendo assim, a informação compartilhada em tempo real facilita o trabalho de ambas as partes.

Essa integração de softwares economiza tempo, pois não é necessário realizar o cadastro de cada uma das informações separadamente.

Assim sendo, como dito no início, os valores para adquirir esses sistemas são acessíveis, muitos ERPs online custam a partir R$ 89,90 mensais, esse investimento pode facilmente fazer parte do planejamento da empresa.