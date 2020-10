‘Solicitei diversas contratações e não foram feitas’

Dois dias após ser demitido do comando técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo usou as redes sociais para rebater o presidente do clube, Maurício Galiotte, a quem ele acusou de falta de coerência.

Luxemburgo ressaltou os títulos da Florida Cup e Campeonato Paulista conquistados em vídeo nos eu canal no Youtube.

“Bom, estou aqui para pontuar uma situação que aconteceu na entrevista do presidente Maurício Galiotte. Faltou coerência na sua fala quando ele diz agora que vai voltar a contratar jogadores para que o time do Palmeiras se torne com o seu DNA ofensivo”, disse Luxemburgo.

“Fui contratado pelo Palmeiras para (fazer) uma reconstrução no geral, a meu ver. Diminuição do elenco, foi diminuído. Abrir para categoria de base, foi aberto espaço. Contratação única que eu fiz, a do Viña. Conquistamos Florida Cup e o Campeonato Paulista. Ficamos invicto 20 jogos. Lideramos a Copa Libertadores. Quinto, sexto, quarto, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro”, completou.

“Tudo dentro de uma proposta que foi feita. Então, dentro desse trabalho, tivemos diversas reuniões, com Anderson Barros e o presidente, que eu falava que o time de acordo com o que tinha que jogar, não usava a palavra feio, e que queria tornar o Palmeiras dentro do DNA do Palmeiras, ofensivo, com características ofensivas. Eu solicitei diversas contratações e elas não foram feitas. Então a fala do presidente não foi coerente com aquilo que nós fizemos”, finalizou.