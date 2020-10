Solskjaer fica ameaçado e vê Pochettino e Allegri como ‘sombra’, diz jornal inglês

A situação de Ole Gunnar Solskjaer não é das mais confortáveis no Manchester United, ainda mais após levar 6 a 1 do Tottenham, na última rodada da Premier League antes da paralisação da data Fifa.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Na imprensa inglesa, já há quem coloque nomes na mira do clube em caso de demissão do ex-atacante norueguês, que brilhou pelo próprio United entre as décadas de 1990 e 2000.

Dois candidatos aparecem como os principais, segundo o jornal Daily Express: Mauricio Pochettino e Maximiliano Allegri. Em comum, o fato de ambos estarem livres no mercado, o que facilitaria a negociação com o time inglês.

Ole Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United Getty

Pochettino, demitido pelo Tottenham no fim de 2019, completará um ano sem emprego no próximo 19 de novembro. Ele tem defensores dentro de Old Trafford, justamente pelo trabalho na Inglaterra, mas pesa contra ele o currículo sem títulos.

Já Allegri é um vencedor na Itália, onde conquistou troféus pelo Milan e principalmente na Juventus, pentacampeã nacional sob seu comando. Ele está parado desde o fim da temporada 2018-19 e surge como alternativa.

O avanço das conversas vai depender dos próximos resultados do Manchester United, que volta a campo neste sábado (17), às 15h (de Brasília), contra o Newcastle United, fora de casa.