Song of Horror será lançado apenas em 2021 para PS4 e Xbox One

Vamos ter que esperar mais um pouco para colocar as mãos no jogo de terror Song of Horror, ao menos nos consoles, já que a sua data de lançamento foi oficialmente adiada para 2021 tanto no PlayStation 4 como no Xbox One, como podemos ver no Twitter oficial da produtora Raiser Games:

Hi #SongofHorror fans, We had to make a hard decision that we hope all of you understand. After discussing a lot internally and due to multiple factors, we decided to move the release date of Song Of Horror to Q1 2021. pic.twitter.com/2FKOGtI31n — Raiser Games ?? (@RaiserGames) October 8, 2020

“Olá, fãs de Song of Horror! Tivemos que tomar uma decisão muito difícil e esperamos que vocês entendam. Depois de discutir bastante internamente, devido a múltiplos fatores, decidimos empurrar a data de lançamento do jogo para o primeiro trimestre de 2021.”

A ideia é ganhar um pouco mais de tempo para que as versões de console sejam lançadas com o máximo de capricho possível, e que “os fãs sejam tratados como merecem”.

Uma versão para PC já foi lançada em estrutura episódica, e as edições de console deveriam ter saído no mês passado, já com todos os episódios reunidos em um só pacote. Será que a espera vai valer a pena? Você está ansioso pelo jogo? Comente a seguir!