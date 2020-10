Songbird: filme sobre pandemia da Covid-23 ganha primeiro trailer

Songbird, filme produzido por Michael Bay sobre a pandemia do novo coronavírus ganhou o seu primeiro trailer. No vídeo, o vírus conseguiu evoluir e não possui cura, o que obriga as pessoas a ficarem em casa por quatro anos. Confira a prévia.

A trama do filme se passa em 2024 e mostra que o vírus Covid-23 sofreu algumas mutações e o mundo está em seu quarto ano de isolamento social. Americanos infectados são arrancados de suas casas e levados a força para campos de quarentena conhecidos como Q-Zones, de onde é impossível escapar. Em meio a esta paisagem distópica, um jovem aventureiro, Nico (KJ Apa), que é imune ao vírus mortal, encontra esperança e amor com Sara (Sofia Carson), embora seu bloqueio os proíba de contato físico. Quando se acredita que Sara foi infectada, Nico corre desesperadamente pelas ruas áridas de Los Angeles em busca da única coisa que pode salvá-la da prisão.

Songbird foi um dos primeiros filmes a serem rodados em Los Angeles depois que as restrições impostas pela pandemia da Covid-19 foram suspensas. O elenco conta ainda com Craig Robinson, Bradley Whitford, Peter Stormare, Jenna Ortega, Alexandra Daddario, Paul Walter Hauser e Demi Moore.

Com direção de Adam Mason, que assina o roteiro ao lado de Simon Boyes (ambos de Hangman), Songbird ainda não tem data de lançamento confirmada.