Sony admite que algumas lojas podem ficar sem PS5 no lançamento

O CEO da Sony, Jim Ryan disse em uma reportagem da Reuters que a pré-venda do novo console PS5 está sendo “muito considerável” e que, por isso, muitas pessoas podem não conseguir colocar as mãos nessa máquina no dia do lançamento.

Ele ainda mencionou que, em apenas 12 horas, as encomendas do PS5 já são iguais a de 12 semanas de venda do PS4 nos Estados Unidos, o que mostra o quanto os fãs estão ansiosos pela geração que vem por aí.

No Brasil, a versão digital custa R$4.499, enquanto a com entrada de mídia pode ser adquirida por R$ 4.999Fonte: Sony/Divulgação

A pandemia de COVID-19 parece não ter afetado as vendas, apesar de ter atrasado o lançamento de vários jogos e ter bagunçado o setor de varejo em vários países. Porém, o sucesso de vendas acaba prejudicando a produção e, consequentemente a disponibilidade do console depois do lançamento.

“Pode ser que nem todo mundo que queira comprar um PS5 no dia do lançamento consiga encontrar um”, disse Ryan, acrescentando que a sony está “trabalhando o máximo que pode” para garantir o abastecimento para as compras de fim de ano.

O PlayStation 5 chega ao Brasil no dia 19 de novembro. O que você achou da pré-venda do PS5? Qual a expectativa para o lançamento do console por aqui?