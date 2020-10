Sony planeja lançar uma nova versão da PS Store neste mês

Segundo comunicado oficial da Sony, a PS Store será completamente renovada nos dispositivos mobile e nos navegadores de internet, abandonando as possibilidades de compras de jogos e expansões do PlayStation 3, PS Vita e PSP. Além disso, temas, aplicativos a avatares não estarão mais disponíveis para aquisição nessas plataformas, podendo ser adquiridos apenas através do console.

A mensagem, enviada para os parceiros e desenvolvedores da loja digital da PSN, também afirmou que as listas de desejos que estão inclusas em celulares, tablets e computadores, será automaticamente excluída, possivelmente devido a uma remodelação da função que possa estar sendo implementada para a nova geração de consoles.

PSN webstore is reportedly getting updated starting Oct 19th for web, Oct 28 for mobile. It will no longer allow users to buy PS3/PSP/Vita content as well as apps/themes/avatars. You’ll have to buy them from the device instead https://t.co/ooyybj8nZ8

Wishlist also removed pic.twitter.com/jVa2SbbFGO

