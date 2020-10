Sony sabe dos problemas do update 8.00 do PS4 e está investigando

Na semana passada, a atualização 8.00 chegou ao PlayStation 4 e trouxe consigo grandes mudanças ao sistema de formação de parties do console. O problema é que a Sony atrelou o sistema de conversas em grupo com o envio de mensagens, e muita gente achou isso confuso.

Afinal, se você já interagiu por texto ou mensagem com muitas pessoas ao mesmo tempo, criar um novo grupo com apenas um membro específico se mostrou algo bastante complicado e burocrático. Como muita gente reclamou disso, a conta do PlayStation no Twitter emitiu um posicionamento sobre o tema:

Hey folks – just wanted to let you know that we’re looking into your feedback on the recent changes to Parties on PS4.

Thanks for speaking up – we’ll keep you posted

— PlayStation (@PlayStation) October 17, 2020