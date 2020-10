Sophia Abrahão fica confinada para cena de beijo em Salve-se Quem Puder · .

Novidade no elenco de Salve-se Quem Puder, Sophia Abrahão precisou passar quase duas semanas isolada para gravar cenas de beijo. A atriz entrará na trama no papel da advogada Júlia e engatará um romance com Rafael. Bruno Ferrari, intérprete do empresário, também ficou confinado em um hotel.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a personagem de Sophia é uma advogada de Belo Horizonte, sobrinha de Hugo (Leopoldo Pacheco) na novela das sete da Globo. Ao saber que Téo (Felipe Simas) fará uma operação na coluna, ela desembarcará no Rio de Janeiro. A atriz reforçará o elenco feminino da trama de Daniel Ortiz após a saída de Sabrina Petraglia (Micaela), que engravidou.

Quem estreou o protocolo de segurança para gravar cenas de beijo durante a pandemia do novo coronavírus foram os atores Felipe Simas e Juliana Paiva. Os personagens Téo e Luna/Fiona já haviam se beijado na história antes da interrupção das gravações, em março, e foram submetidos a exames antes de rodar nova sequência.

Depois, foi a vez de Vitória Strada e Thiago Fragoso. A dupla entrou em isolamento para gravar o primeiro beijo de Kyra/Cleyde e Alan na trama. Para ganhar tempo, a produção fez um planejamento para adiantar pelo menos 20 cenas românticas envolvendo os atores.

A passagem em que o advogado e a decoradora não conseguirão mais resistir ao desejo foi escrita no roteiro com uma uma observação do autor: “Cena de beijo imprescindível”. Nela, Kyra e Alan estarão em uma sala privativa de um karaokê em clima descontraído. Os capítulos inéditos da novela estão previstos para ir ao ar em 2021.