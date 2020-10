Sormani diz ter dúvidas se história do Corinthians é ‘maior que a do Cássio’

O comentarista Fabio Sormani, do canal Fox Sports, afirmou ter dúvidas sobre a frase cantada por torcedores do Corinthians de que a história do goleiro Cássio não seria maior que a do clube. A frase foi entoada nos protestos em frente ao CT Joaquim Grava, na última quarta-feira. Para o apresentador, o camisa 1 fez parte das maiores conquistas recentes do Timão e merece ser lembrado com mais respeito.

– Se tirar o Cássio da história do Corinthians, você tira praticamente toda essa história do Corinthians. Então, eu não sei dizer se a história do Corinthians é maior que a do Cássio. É uma boa discussão. Até porque a Libertadores e o Mundial tem grande contribuição do Cássio. Ele é o jogador com mais títulos na história do Corinthians. A história do Corinthians, sem o Cássio, é dramaticamente diminuída – disse Sormani, antes de completar:

– É uma boa discussão se o Cássio é maior que o Corinthians ou não. Se você tirar o Cássio do Corinthians, você subtrai boa parte dos títulos importantes que o time conquistou. Claro que no passado o Corinthians ganhou torneios importantes nas décadas de 1940, 1950 e 1990, mas o Corinthians ganha maioridade a partir desse século, com Libertadores, Mundial, vários Brasileiros. Ele passa a ter outra representatividade dentro do futebol, sendo reconhecido internacionalmente.