Sabrina Petraglia brinca que o destino deu um empurrão para que a sua trajetória na televisão decolasse ao cruzar o seu caminho com o de Marcos Pitombo em Haja Coração. Os atores até hoje recebem carinho do público por conta do casal Shirlei e Felipe, que se tornou a sensação da novela das sete.

“Foi uma conjunção das estrelas. Se a gente não fizesse esse gol, acho que nunca ia me perdoar. A personagem mudou a minha carreira, me deu uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. Eu sei que faço parte de uma faixa privilegiada de atores que conseguem entrar na TV, tenho vários amigos que tentaram e nunca conseguiram”, avalia a artista ao ..

A sorte, inclusive, voltou a lhe sorrir durante a pandemia de coronavírus (Covid-19), já que a intérprete aparecerá em dose dupla no horário nobre. Além da gata borralheira do remake de Daniel Ortiz, ela também está na reprise de Flor do Caribe como a assistente social Simone –o seu primeiro papel em folhetins.

“A minha ida para a Globo foi em uma pequena participação em Passione [2010] como uma drogada, mas logo depois fiz um teste para a novela das seis. Quando eu me assisto, vejo o quão nervosa eu estava em cena. Um sentimento que se repete em Haja Coração, mas que não enxergo mais em Salve-se Quem Puder. Ali estou mais segura e serena”, pondera.

Ela, inclusive, já gravou as suas últimas cenas na trama inédita que retomou os trabalhos em agosto após a paralisação nas atividades nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, por causa da crise sanitária. Grávida do segundo filho, a atriz precisou dar adeus a Micaela mais cedo.

ARTUR MENINEA/TV GLOBO

Marcos Pitombo e Sabrina Petraglia na trama

“Eu fiz poucas novelas, então é uma boa sorte imensa me ver em tantos momentos diferentes na televisão. Quando a produção voltar ao ar, eu vou estar em casa, de licença-maternidade, indo para o sétimo mês de gestação”, planeja ela, que já é mãe de Gael, de um ano, fruto do relacionamento com o engenheiro Ramón Velázquez.

Os dois estão juntos há nove anos e, por conta do sucesso de Shirlei, passaram por uma saia justa em 2016. Afinal, os telespectadores torciam para que Sabrina repetisse o par romântico que deu certo na ficção também na vida real.

“As pessoas queriam que eu ficasse com o Marcos [Pitombo], mas já estava com o Ramón há anos. O público realmente confundiu as coisas, confesso que foi um pouco assustador”, entrega a paulistana.

