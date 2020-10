Sorteio na Argentina define composição dos grupos e jogos na Copa LPF

Em evento que ocorreu nessa sexta-feira (16) no prédio da Associação do Futebol Argentino (AFA) em Ezeiza, na Grande Buenos Aires, a Liga Profissional de Futebol (LPF) realizou o sorteio que definiu, além das seis chaves com quatro equipes cada, a composição das seis rodadas na primeira fase da Copa LPF.

Leia mais: Após perda de título, Nacional demite o técnico Gustavo Munúa

Atacante do Cerro Porteño, Diego Churín é nome analisado pelo Grêmio

Apesar do conhecimento em relação ao caminho que será percorrido na busca por vaga na Copa Campeão da LPF, elementos como datas e horários ainda não foram divulgados para a competição que tem como previsão de data de início o próximo dia 30 de outubro.

Atual campeão nacional mediante a conquista da agora extinta Superliga Argentina 2019/2020, o Boca Juniors jogará pela primeira vez no novo torneio em La Fortaleza diante do Lanús.

Por sua vez, o vice-campeão do torneio citado, o River Plate, terá a premissa de fazer sua estreia na Copa LPF sendo mandante frente ao Banfield. Porém, como o Monumental de Núñez passa por reformas, existe uma indefinição sobre onde a equipe mandará seus jogos.

Apesar da tentativa do clube em fazer adaptações para usar o River Camp, centro de treinamento do clube também em Ezeiza, a organização do torneio não autorizou. Assim, a tendência é que o Millonario faça o mesmo que na Libertadores e adote o estádio do Independiente, em Avellaneda, como sua casa.

Grupos da Copa LPF

Rodadas da primeira fase na Copa LPF

Rodada 1

Racing x Atlético Tucumán

Unión x Arsenal Sarandí

Defensa y Justicia x Colón

Central Córdoba x Independiente

Rosario Central x Godoy Cruz

River Plate x Banfield

Lanús x Boca Juniors

Talleres x Newell’s Old Boys

Aldosivi x Estudiantes

Argentinos Juniors x San Lorenzo

Vélez Sarsfield x Huracán

Gimnasia x Patronato

Rodada 2

Unión x Racing

Arsenal Sarandí x Atlético Tucumán

Central Córdoba x Defensa y Justicia

Independiente x Colón

River Plate x Rosario Central

Banfield x Godoy Cruz

Talleres x Lanús

Newell’s Old Boys x Boca Juniors

Argentinos Juniors x Aldosivi

San Lorenzo x Estudiantes

Gimnasia x Vélez Sarsfield

Patronato x Huracán

Rodada 3

Racing x Arsenal Sarandí

Atlético Tucumán x Unión

Defensa y Justicia x Independiente

Colón x Central Córdoba

Rosario Central x Banfield

Godoy Cruz x River Plate

Lanús x Newell’s

Boca Juniors x Talleres

Aldosivi x San Lorenzo

Estudiantes x Argentinos Juniors

Vélez Sarsfield x Patronato

Huracán x Gimnasia

Rodada 4

Atlético Tucumán x Racing

Arsenal Sarandí x Unión

Colón x Defensya y Justicia

Independiente x Central Córdoba

Godoy Cruz x Rosario Central

Banfield x River Plate

Boca Juniors x Lanús

Newell’s Old Boys x Talleres

Estudiantes x Aldosivi

San Lorenzo x Argentinos Juniors

Huracán x Vélez Sarsfield

Patronato x Gimnasia

Rodada 5

Racing x Unión

Atlético Tucumán x Arsenal

Defensa y Justicia x Central Córdoba

Colón x Independiente

Rosario Central x River Plate

Godoy Cruz x Banfield

Lanús x Talleres

Boca Juniors x Newell’s Old Boys

Aldosivi x Argentinos Juniors

Estudiantes x San Lorenzo

Vélez Sarsfield x Gimnasia

Huracán x Patronato

Rodada 6

Arsenal Sarandí x Racing

Unión x Atlético Tucumán

Independiente x Defensa y Justicia

Central Córdoba x Colón

Banfield x Rosario Central

River Plate x Godoy Cruz

Newell’s Old Boys x Lanús

Talleres x Boca Juniors

San Lorenzo x Aldosivi

Argentinos Juniors x Estudiantes

Patronato x Vélez Sarsfield

Gimnasia x Huracán