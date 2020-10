Soteldo deve desfalcar o Santos contra o Goiás; veja provável escalação

O Santos encerrou no fim da tarde deste sábado a preparação para enfrentar o Goiás no domingo, às 18h15 (de Brasília), na Serrinha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe tem problemas para essa partida: Lucas Veríssimo (edema na panturrilha esquerda), Carlos Sánchez (ruptura de ligamento do joelho esquerdo) e Raniel (trombose na perna direita) estão fora. Outros desfalques anterior são Vladimir, Luiz Felipe e Renyer. Luan Peres, em compensação, fica à disposição após cumprir suspensão.

O técnico Cuca está ciente do desgaste físico depois da viagem para enfrentar o Olimpia no Paraguai, mas pretende escalar o máximo possível de titulares. Yeferson Soteldo não deve atuar.

O camisa 10 foi convocado pela seleção venezuelana e desfalcará o Santos contra Corinthians, Grêmio, e, provavelmente, diante do Atlético-GO nas rodadas após o Goiás.

A provável escalação é: João Paulo, Pará, Alison (Alex), Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson, Arthur Gomes e Marinho; Lucas Braga e Kaio Jorge.